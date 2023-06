Juventus, dall’Inghilterra: il Manchester United ha contattato l’entourage di Rabiot

A pochi giorni dalla scadenza del suo contratto con la Juventus, Adrien Rabiot continua a guardarsi intorno. I bianconeri gli hanno proposto il rinnovo per un’altra stagione, ma sul piatto ci sono anche tante offerte interessanti dalla Premier League. Secondo quanto riportato da The Athletic, l’entourage del centrocampista francese sarebbe stato contattato dal Manchester United, determinato a portare il calciatore in Premier League. Una proposta sicuramente allettante, visto che i Red Devils giocheranno la Champions League, che però non mette fuori dai giochi la Juventus, con il tecnico Allegri che sta facendo tutto il possibile per convincere il giocatore a rimanere.