Basket, Wembanyama rinuncia ai Mondiali con la Francia: “Sacrificio necessario, spero la gente capisca”

Victor Wembanyama ha rilasciato un’intervista all’Equipe, annunciando che non giocherà i Mondiali di basket (in programma dal 25 agosto al 10 settembre) con la Francia. Una scelta dettata ovviamente dal suo imminente debutto in NBA. Scelto dai San Antonio Spurs come prima scelta al draft, il cestista francese dedicherà l’estate a prendere confidenza con il basket americano: “Mi auguro che la gente capisca. La Francia per me resta molto importante e voglio vincere tanto con la Nazionale. Tuttavia partecipare ai Mondiali non sarebbe realistico in termini di sviluppo e né prudente in termini di salute. A mio avviso si tratta di un sacrificio necessario“.