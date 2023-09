Juventus, Giuntoli: “Qui mi sento a casa. C’è programma condiviso in società: tornare in Champions”

“Mi sento a casa. Ricordo le prime trasferte col babbo: a Firenze, attenti a non esultare, o a Bologna, dove una volta abbiamo preso l’acqua tutto il tempo, e a mia madre avevamo detto che eravamo in tribuna coperta, oppure a Pistoia, gol di Cuccureddu, Brady, Tardelli. Poi le trasferte in bus a Torino con un club di Prato. E nel ’98 guidai fino ad Amsterdam per la finale di Champions persa con il Real, gol in fuorigioco di Mijatovic, mi è rimasta qui. Il giorno dopo ero regolarmente a fare allenamento con l’Imperia”. Cristiano Giuntoli in un’intervista alla Repubblica ricorda il suo amore nei confronti della Juventus nato sin dalla tenera età.

E ora il football director della squadra bianconera a Torino ci lavora: “Vincere è la cosa più importante, ma per crescere bisogna analizzare le prestazioni, e questo richiede tempo. Noi ragioniamo sulla media distanza, ma porre un termine significa anche creare un limite, e i limiti sono per i mediocri. C’è un programma preciso condiviso dall’ad Scanavino, da Allegri, da me e da Manna: tornare in Champions”, afferma l’ex Napoli. “Un metodo Giuntoli? Non mi piace il termine. Solo sono uno che lavora tanto, che sta attento al rapporto con allenatori, staff, calciatori, agenti. Amo stare dietro le quinte e parlare poco. Il calcio non è da one man show, solo tutti insieme possiamo riportare la Juve dove merita. Io sono uno che aggrega”, sostiene.