Jabeur-Shnaider oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Ningbo 2023

Ons Jabeur se la vedrà contro Diana Shnaider nella finale del WTA 250 di Ningbo 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Pronostico rispettato per la numero uno del seeding, entrata in tabellone grazie all’ausilio di una wild card. Tra lei ed il quinto titolo della carriera (il secondo stagionale) c’è la diciannovenne russa, giunta per la prima volta in un ultimo atto a livello di circuito maggiore. A partire favorita sarà la tunisina, che possiede molta più esperienza rispetto alla giovane avversaria. Quest’ultima, tuttavia, non è da sottovalutare. Ne sa qualcosa anche l’ex numero uno del mondo Petra Kvitova, eliminata dalla sovietica nei quarti di finale. Jabeur, inoltre, non sta brillando particolarmente da qualche settimana a questa parte. Nelle sue due ultime uscite, infatti, è dovuta ricorrere al terzo e decisivo set per avere la meglio rispettivamente sull’altra russa Vera Zvonareva e sull’argentina Nadia Podoroska.

Jabeur e Shnaider scenderanno in campo oggi (sabato 30 settembre). Le due giocatrici sono pianificate come primo e penultimo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane (le 15.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finalissima tra Jabeur e Shnaider garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.