Juventus, Giuntoli: “Su Fagioli ci contiamo. Al ritorno sarà un valore aggiunto”

Cristiano Giuntoli è ritornato di parlare di Nicolò Fagioli, al quale la Juventus ha voluto prolungare il contratto del centrocampista italiano nonostante la squalifica per calcio scommesse per una stagione effettiva.

Il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, ha parlato di Fagioli. Queste le sue parole: “Confermiamo quanto avevamo già avuto modo di comunicare qualche settimana fa: supportiamo Nicolò Fagioli nel suo percorso, terapeutico e formativo, e vogliamo fornirgli tutto il sostegno di cui avrà bisogno nei prossimi mesi. Il rinnovo del contratto del giocatore va esattamente in questa direzione, ma non solo: Nicolò è per noi un giocatore molto importante, la sua qualità tecnica e la sua intelligenza tattica sono conosciute a tutti, e siamo convinti che il suo ritorno in campo sarà per noi un valore aggiunto di primaria rilevanza. Quindi Fagioli deve sapere, e sa, che può continuare a lavorare, allenandosi ogni giorno con la squadra, con la dovuta serenità. E sa anche che noi contiamo su di lui e lo aspettiamo“.