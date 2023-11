Milan, tifosi vendono “Dollarumma” lanciati a Donnarumma su Ebay: prezzi fino a 100 euro

Soltanto una settimana fa Gianluigi Donnarumma veniva bersagliato dai fischi assordati di San Siro e dal lancio di “Dollarumma”, vere e proprie banconote fac simile del dollaro preparate dai tifosi rossoneri per prendere di mira l’ex portiere considerato un traditore per il passaggio al Psg a parametro zero. Adesso su Ebay si trovano in vendita diversi di questi “Dollarumma”, raccolti e conservati dai supporter del Milan o in generale dai presenti della partita del Meazza e proposti a prezzi che vanno da 1 euro per l’asta con riserva a 100 euro di alcuni temerari con l’opzione compralo subito. Per rendersene conto, basta cercare Dollarumma nella barra delle ricerche del noto sito di e-commerce.