Juventus, Danilo: “Il razzismo va contrastato, bisogna agire subito”

Il difensore della Juventus Danilo è stato ospite al podcast della società bianconera contro il razzismo ‘Sulla Razza’: “Nel calcio ci sono situazioni che succedono spesso e non bisogna aspettare di raggiungere gli alti livelli per agire. Gli atti di razzismo li sopporti una volta, due, ma bisognerebbe agire subito. Non si può avere una comfort zone, perchè sennò le cose non cambiano”. Poi ha continuato: “Qui in Italia succede spesso, ma capita ovunque. Bisognerebbe rendere più facile la modalità di azione in certe situazioni”.