Lazio, Provedel: “Dobbiamo fermarci alle prime avvisaglie di razzismo”

Nuova giornata di preparazione per la Lazio a Formello. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, i biancocelesti si sono alternati tra il lavoro tecnico e quello tattico. A seguire spazio per una partitella a campo ridotto e per una serie di esercitazioni atletiche. In questi giorni di sosta, Sarri sta variando i carichi di lavoro in base alla condizione dei singoli. Ciro Immobile sta lavorando in modo personalizzato per evitare ogni rischio di ricaduta e il ritorno in gruppo dovrebbe essere rimandato all’inizio della prossima settimana. A riposo Provedel che ha partecipato alla campagna “La Lazio nelle Scuole”. L’estremo difensore di fronte agli alunni di un istituto elementare di Roma si è soffermato sul tema della lotta alle discriminazioni: “Purtroppo accade spesso che si verifichino episodi di razzismo in campo – ha detto il portiere -. Per fortuna ci sono delle contromisure di condanna che possono portare anche all’interruzione della partita. Noi calciatori sappiamo di dover dare un esempio positivo a chi ci guarda, per questo alla prima avvisaglia di razzismo dobbiamo fermarci. Spero che questi episodi spariscano. Alla base non hanno alcun senso perché siamo tutti diversi ma allo stesso tempo tutti uguali”.