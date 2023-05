Juventus, Buffon: “Stagione difficile da giudicare, piena di avversità inimmaginabili”

Gianluigi Buffon ha parlato in occasione dell’evento “Milano Football Week“, toccando vari temi tra cui il presente della Juventus: “Per me è impossibile giudicare la stagione. Il mister ha dovuto far fronte ad avversità inimmaginabili. Prima ha dovuto rinunciare a giocare che spostano gli equilibri come Pogba e Chiesa. Poi c’è stata anche la penalizzazione, che ha creato grande incertezza. La semifinale contro il Siviglia? 50-50. Il Siviglia in casa è pericolosa, ma la Juventus può esprimersi il bene. Il gol di Gatti all’andata è stato prezioso dal punto di vista psicologico“.

Buffon ha poi toccato altri temi, come l’Euroderby tra Inter e Milan: “Secondo me non c’è tutta questa differenza che si è percepita all’andata. Il Milan non merita di salutare la Champions in questo modo. Per quanto ha raccolto negli ultimi due anni, vorrei emozionarmi per credere che possa recuperare“. Sul percorso generale delle italiane in Europa, invece: “Sono molto felice di vedere che l’Italia si stia prepotentemente riaffacciando. In Champions sicuramente c’è stata fortuna con i sorteggi, ma ci sta. Ciò che bisogna guardare è il concreto e avere una finalista italiana è una cosa che non avrei mai pensato. A inizio stagione forse solo la Juventus poteva avere questa forza, ma comunque sono molto contento“.