LIVE – Fognini-Rune, terzo turno Internazionali d’Italia 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Fognini-Rune, incontro valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023 sulla terra battuta del Foro Italico di Roma. Il tennista ligure ha debuttato con una vittoria in tre set ai danni di Andy Murray e poi si è ripetuto contro Kecmanovic nella bolgia del Pietrangeli. Rune ha invece beneficiato di un bye al primo turno per poi liquidare in due set Fils. Il danese ha vinto l’unico precedente lo scorso anno in Canada e partirà nettamente favorito. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Fognini e Rune pianificati come secondo incontro di giornata non prima delle ore 12.30 sulla Grand Stand Arena.

