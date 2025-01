La Juventus non fa in tempo a godersi il neo acquisto Kolo Muani, che già serpeggia un nuovo caso alla Cortinassa. I rapporti con Thiago Motta sono ai minimi termini e l’esito appare scontato e inevitabile.

La Juventus dei record non sta affrontando un momento splendente, questo va detto. La sequela di pareggi infilati in questa stagione non può essere censita in nessun campionato europeo, almeno tra quelli che più contano come la Liga, la Premier, la Bundes e la Ligue 1. Thiago Motta è vicinissimo ad eguagliare il record dell’Udinese, che nel maggio dello scorso anno riportava nel suo score una quantità di pareggi pari a 19.

Essere imbattuti, almeno prima della sfida contro il Napoli, non è mai stato così scomodo come in questa stagione, dove i tanti segni X sono più vicini al sapore della sconfitta che a un punto guadagnato. Non si può mancare di dire che Motta è stato anche sfortunato in molti frangenti, tra infermeria e tensioni varie, però gran parte del merito – o del demerito – va a lui e ai suoi giocatori indubbiamente. Il mercato invernale potrà risollevare le sorti dei bianconeri? E’ quello che tutti i tifosi auspicano, a partire dal nuovo ingresso di Kolo Muani, che a quanto pare ha cominciato già col piede giusto.

Juve, senti Salandin: “Valhovic non è al centro del progetto”

Come spesso accaduto in questa stagione è ancora Vlahovic a finire al centro di questioni poco piacevoli. E’ indubbio che il serbo stia attraversando il peggior momento della sua carriera, sia dal punto di vista sportivo che personale: il rapporto con i tifosi non va certo meglio. Di sicuro però non si può affibbiare ogni responsabilità al ragazzo, ma quando un attaccante non riesce a concretizzare e ad essere incisivo – soprattutto uno con le sue qualità – l’effetto è amplificato. Thiago Motta, dal canto suo, è finito al centro di numerose polemiche per non essere stato in grado di mettere a regime le centinaia di milioni spesi nel mercato.

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, ha identificato quello che secondo lui è il problema principale di Dusan Vlahovic, o meglio della coppia Vlahovic-Motta: “I rapporti tecnici tra Thiago Motta e il serbo sono veramente bassi. Non da ora, ma lo scatto c’è stato dopo la famosa intervista con la Serbia di Vlahovic”. In quel frangente il serbo mandò un messaggio tra le righe a Motta, dichiarando che giocare con un’altra punta (Mitrovic) è stata tutta un’altra musica. Di fatto l’attaccante ex Fiorentina non è più al centro del progetto Juventus, sempre secondo Salandin: “In questo momento Vlahovic è poco concentrato, lui ha bisogno di sentirsi al centro del progetto e non lo è. Secondo me, Vlahovic ha delle caratteristiche giuste per la Premier, di forza, corsa e poca tecnica. L’Arsenal che ogni sessione di mercato vuole comprarlo, magari prima o poi lo prende. Adesso è vero che Vlahovic non è al centro dei progetti tattici di Thiago Motta, su questo non ci sono dubbi”