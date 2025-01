Si è conclusa con la gara del singolo maschile la tappa di Coppa del Mondo di slittino artificiale di Oberhof. Nell’ultimo appuntamento europeo prima di trasferirsi in Asia per le ultime due settimane della stagione, il successo va al tedesco Max Langenhan, che con il suo 1:25.895 ha preceduto il suo compagno di squadra Felix Loch, distante poco più di due decimi, mentre a completare il podio c’è l’austriaco Wolfgang Kindl a +0.362 dal vincitore. Settima posizione per Dominik Fischnaller, che recupera nella seconda run, dove fa segnare il quarto tempo. Giornata negativa per Leon Felderer, ventesimo, con Alex Gufler dietro di lui in classifica.

In classifica generale Langenhan allunga sulla concorrenza dopo la seconda vittoria stagionale, salendo a quota 556 punti contro i 516 di Nico Gleirscher e i 455 di Felix Loch. Dominik Fischnaller a due gare dalla conclusione si trova in sesta posizione con 361 punti, mentre Leon Felderer è dodicesimo con 198. Più indietro Alex Gufler, ventesimo con 147 punti conquistati finora.

SLITTINO NATURALE, TRIS DI TRIONFI AZZURRI

Dopo i Mondiali di Kuhtai, questo fine settimana è tornata di scena anche la Coppa del Mondo di slittino naturale, con la forte spedizion azzurra protagonista a Mariazell, sempre in Austria. Nella prima gara in programma i fratelli Matthias e Peter Lambacher hanno conquistato il doppio maschile con un crono di 54″82, ottenendo 100 punti utili per la generale dopo aver preceduto i padroni di casa Maximilian Pichler/Nico Edlinger e l’altra coppia azzurra formata da Tobias Paur e Andreas Hofer. Completano la classifica di giornata la doppia coppia slovacca formata nell’ordine dai fratelli Halcin e dai fratelli Neupauer.

DOPPIETTE NELLE DUE GARE DI SINGOLO

Ma il successo nel doppio maschile ha rappresentanto soltanto l’antipato di un weekend di trionfi per la Nazionale italiana. Sono infatti arrivate poi due doppiette dalle due gare del singolo. Nel femminile solita affermazione della pluridecorata Evelin Lanthaler, che dopo essersi confermata campionessa del mondo è tornata a fare la voce grossa anche in Coppa dominando la prova odierna sulla connazionale Jenny Castiglioni in un podio chiuso dall’austriaco Tina Unterberger. L’ottima giornata delle azzurre ha visto protagoniste anche Nadine Staffler e Lotte Mulser, rispettivamente quinta e sesta.

A imporsi nel singolo maschile è invece Florian Clara, che con il crono di 1:41.36 ha preceduto di quarantasei centesimi Patrick Pigneter e l’austriaco Fabian Achenrainer. Si ferma ai piedi del podio il terzo azzurro Fabian Brunner, quarto, mentre Alex Oberhofer è settimo.