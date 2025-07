Il futuro di Nico Gonzalez è tutto da scrivere: intreccio di mercato con Inter e Atalanta per l’argentino della Juventus.

Nico Gonzalez è ormai sul mercato. La Juventus lo ha messo tra i giocatori in uscita e dopo solamente una stagione potrebbe già salutare Torino. L’argentino, la scorsa estate, era stata una richiesta esplicita di Thiago Motta a Giuntoli, che lo strappò alla Fiorentina con un’offerta che con i bonus raggiungeva i 38 milioni di euro complessivi.

Il classe 1998 è stata sicuramente una delle grandi delusioni della passata stagione e non è più centrale nel progetto tecnico di Igor Tudor. Alcuni club esteri avrebbero già mostrato interesse per l’argentino ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A, con Inter a Atalanta pronte a fare sul serio per lui.

Inter, Nico Gonzalez nel mirino in caso di mancato accordo per Lookman

Nico Gonzalez è finito nel mirino dell’Inter. L’obiettivo primario dei nerazzurri per rinforzare l’attacco resta per il momento Ademola Lookman ma, in caso di mancato accordo con il club bergamasco, l’argentino della Juventus rappresenterebbe la prima alternativa. La dirigenza di Viale della Liberazione, come ammesso direttamente da Piero Ausilio, ha offerto 40 milioni di euro per il nigeriano e non sarebbe disposta ad alzare ulteriormente l’offerta.

L’Atalanta, disposta a cedere Lookman in questa finestra di mercato, non sembra aprire al trasferimento del giocatore per questa cifra ma le parti continueranno a trattare. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, in parallelo i nerazzurri continuano a lavorare anche su Nico Gonzalez. Per strappare alla Juventus l’ex Fiorentina potrebbe bastare un’offerta da 20 milioni di euro più bonus, cifra decisamente inferiore rispetto a quella necessaria per portare Lookman a Milano.

I contatti tra la società nerazzurra e l’entourage del giocatore sono frequenti ma l’Inter farà comunque di tutto per convincere l’Atalanta che, in caso di cessione del nigeriano, potrebbe puntare proprio su Nico Gonzalez per sostituirlo.

Juventus, anche l’Atalanta pensa a Nico Gonzalez

Anche l’Atalanta pensa a Nico Gonzalez. Il club bergamasco è conscio della volontà di Lookman di trasferirsi a Milano e in caso di nuova offerta da parte dell’Inter sarebbe costretto a cederlo. Uno dei nomi in pole per sostituirlo diventerebbe proprio quello dell’argentino della Juventus, già seguito con interesse nel corso della scorsa estate.

Da non dimenticare, infine, l’interesse proveniente dall’Arabia Saudita. Negli scorsi giorni, infatti, alcuni club sauditi avevano sondato il terreno con la Juventus e col giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. La possibilità di restare in Italia potrebbe però mettere in stand-by questa ipotesi, in attesa di capire come si evolverà la situazione.