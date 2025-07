Il futuro di Hakan Calhanoglu continua ad essere un rebus: due squadre turche pronte ad un nuovo assalto al centrocampista dell’Inter.

“Non ci ha mai chiesto di andare via e noi non lo abbiamo mai messo sul mercato, poi è normale che altri club vogliano i nostri calciatori visto che sono forti. Non c’è mai stato alcun problema, abbiamo avuto un confronto col Galatasaray e abbiamo capito subito che non c’era nulla. L’Inter non ha intenzione di privarsi di un campione di quel calibro“. Queste le parole di Piero Ausilio su Hakan Calhanoglu a margine di un evento dedicato ai Direttori Sportivi.

Nonostante le dichiarazioni del DS nerazzurro, la permanenza all’Inter del centrocampista turco resta incerta. Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, Lautaro Martinez non aveva nascosto qualche malumore nei confronti di Calhanoglu, confermati poi direttamente dal presidente Beppe Marotta. Un nuovo assalto proveniente dalla Turchia potrebbe nuovamente cambiare il futuro del classe 1994.

Calhanoglu, non solo il Galatasaray: interesse anche del Fenerbahce

Dopo l’interesse del Galatasaray, anche il Fenerbahce prova a riportare in patria Hakan Calhanoglu. Secondo alcune notizie provenienti direttamente dalla Turchia, Ali Koc, presidente del club allenato da José Mourinho, ha contattato in prima persona il calciatore per informarsi sulla sua disponibilità al trasferimento e sulle sue richieste di ingaggio.

L’Inter è disposta a cedere il proprio centrocampista ma per farlo chiede una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Il Galatasaray, forte dell’accordo con il calciatore, non si era spinto oltre i 15 milioni di euro, offerta lontanissima dalle richieste del club nerazzurro. Il Fenerbahce è pronto a fare sul serio e, secondo quanto riportato da TRT Spor, avrebbe offerto anche la fascia da capitano al numero 20 nerazzurro.

Intanto, però, dopo le parole di Lautaro Martinez ci sarebbe stato un confronto tra le parti, che si sarebbero chiarite. Calhanoglu non ha intenzione di remare contro il club che lo ha fatto definitivamente consacrato e solo se arrivasse un’importante offerta al club si siederebbe al tavolo con la dirigenza per chiedere la cessione. Il club turco ,al momento, sarebbe disposto ad offrire una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro ma nel corso delle prossime settimane potrebbe andare incontro alle richieste dell’Inter.