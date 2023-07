Rugby, Italia-Scozia: svelato il XV azzurro, ci sono due esordienti

Il ct della Nazionale italiana di rugby, Kieran Crowley, ha diramato la formazione che sfiderà la Scozia nel match in programma sabato 29 luglio a Murrayfield, valevole per il primo appuntamento delle ‘Summer Series’ in vista dei Mondiali in Francia. Spiccano gli esordi di Lorenzo Pani e Martin Page-Relo, per la prima volta nel XV titolare. Novità anche per quanto riguarda la fascia da capitano, affidata per la prima volta a Federico Ruzza.

“Il match contro la Scozia è un importante step verso i Mondiali. Tanti giocatori avranno l’opportunità di giocare un test match di alto livello e mettere in mostra le loro capacità per essere convocati. Sarà anche un’occasione per valutare la prima parte della preparazione in ottica impegni futuri“ ha dichiarato Crowley. Di seguito il XV dell’Italia: 15 Pani, 14 Bruno, 13 Menoncello, 12 Morisi, 11 Ioane, 10 Allan, 9 Page-Relo, 8 Halafihi, 7 Zuliani, 6 Ruzza, 5 Zambonin, 4 Sisi, 3 Ceccarelli, 2 Faiva, 1 Zani.