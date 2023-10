Jerry Cardinale premiato a Washington: “Forza Milan” davanti al presidente Joe Biden

Gerry Cardinale nella notte italiana ha ricevuto a Washington D.C. il premio Niaf ‘Leonardo da Vinci’ per la finanza. Il proprietario del Milan è stato premiato in una serata che ha visto la presenza anche del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e della First Lady. “Per un americano, il concetto di ‘condivisione della proprietà’ del team con i tifosi – ha affermato Cardinale, che ha sottolineato il suo forte legame con l’Italia – è qualcosa di nuovo. Come italoamericano, è un privilegio che impone umiltà e che mi è ben presente. Quando vinciamo, sono entusiasta per i nostri tifosi; quando perdiamo, il mio cuore patisce per loro, perché so cosa significa”.

“C’è un vecchio detto secondo cui sei bravo tanto quanto le persone che hai intorno o come ha detto di recente Ibrahimovic, ‘l’individuo viene con il collettivo, e se il collettivo fa bene, allora il singolo farà bene’. Mentre stiamo per entrare nel decimo anniversario di RedBird, nel 2024, sono molto orgoglioso delle persone che con il loro incredibile talento costituiscono il ‘collettivo’che rende RedBird un posto così speciale in cui lavorare”. Il discorso si è poi concluso con un “Forza Milan!”, proprio davanti al presidente americano.