Jankto sul coming out: “Decisione presa per me e per aiutare gli altri: il mondo del calcio è omofobo”

Ai microfoni di Sky TG24 Live In Napoli, il calciatore dello Sparta Praga, ex Udinese e Sampdoria, Jakub Jankto ha così commentato la sua decisione di fare coming out e di dichiararsi pubblicamente omosessuale. “Il coming out è stata una decisione che mi sono assunto innanzitutto per me stesso, poi per aiutare gli altri – ha affermato Jankto –. Quanto ci ho pensato prima di farlo? Lo sapevo sin da piccolo, però in questi casi tendi a dire che si può andare avanti di nascosto o fingendo in qualche maniera: il mondo del calcio è un po’ omofobo, l’ho detto tante volte e lo sappiamo tutti. Alla fine ho preso questa decisione e non me ne sono pentito affatto: finalmente posso fare quello che voglio e sono felicissimo. Essere a casa, in Repubblica Ceca, mi ha aiutato molto nel processo: se fossi stato in Spagna o in Italia, non lo avrei mai detto”.



“Io sicuramente non farò i nomi, però ci sono altri calciatori gay. C’erano, ci sono e ci saranno. È così. Io non pretendo che adesso facciano coming out anche loro, però forse il mio esempio li può aiutare”, ha concluso Jankto.