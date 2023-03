Roma, Mourinho: “Ho insegnato in una scuola per bambini con sindrome di Down”

“Ho insegnato in una scuola per bambini con sindrome di Down. Non ero preparato perché non avevo né esperienza né formazione. Avevo 24 anni e sentivo tutta la responsabilità. Quando sono andato via ragazzi e genitori e colleghi erano tristi perché ero un professore ‘eccezionale’. Quello che avevo da dare era l’amore. Niente più. E l’ho dato ai bambini. È stato l’amore a farmi diventare un professore ‘eccezionale’ e fare qualcosa di fantastico per la loro formazione”. Lo ha raccontato l’allenatore della Roma, José Mourinho, alla Pontificia Universitas Gregoriana dove ha dialogato oggi sul tema “Camminando verso Lisbona. Dalla fine del mondo: 10 anni di Papa Francesco”.