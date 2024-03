Italia U21, Nunziata: “La Turchia è una squadra forte, abbiamo tutti a disposizione”

Il ct della nazionale Under 21 Carmine Nunziata illustra la partita che vedrà impegnati gli azzurri contro la Turchia in un match valido per la qualificazione agli Europei: “La Turchia è una squadra forte, che gioca a calcio, che ti viene addosso, aggressiva, ha cambiato sistema di gioco rispetto alla gara di andata, quindi per giocare contro di loro qualche accorgimento abbiamo cercato di prenderlo. Qualcuno nei giorni scorsi ha fatto qualcosa in meno ma oggi hanno partecipato tutti alla rifinitura, quindi tutti sono a disposizione“. Si torna a parlare del successo contro la Lettonia: “Mi è piaciuta l’interpretazione di quello che avevamo provato, e che dopo è venuto in campo, ovvero la doppia ampiezza e il giocare fra le linee. Spero che la squadra continui a farlo. Quello che non mi è piaciuto sono quelle due-tre ripartenze che abbiamo preso perché eravamo messi male nelle marcature preventive, e quei due minuti di approccio ad inizio partita dove se avessimo preso gol saremmo andati in difficoltà”.