Baseball a Los Angeles 2028: a Grosseto parte il progetto Club Italia LA28, 23 convocati per il raduno

Nell’ottobre scorso la 141a Sessione del Comitato Internazionale Olimpico ha ratificato l’ingresso di cinque sport proposti dal Comitato Organizzatore nel programma di Los Angeles 2028. Oltre a cricket, flag football, lacrosse e squash, nell’elenco spiccano anche baseball e softball. E in vista della rassegna più prestigiosa, l’Italia vuole farsi trovare pronta. Partirà così dal ‘Roberto Iannella’ di Grosseto il programma Club Italia LA28 e sarà l’impianto toscano ad ospitare il raduno del primo nucleo di giovani e giovanissimi atleti sui quali lo staff azzurro punta in prospettiva qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. I lavori inizieranno con i test medici nel pomeriggio del 2 e termineranno il 7 aprile, con doppi allenamenti quotidiani e tre partite contro le squadre di Serie A locali.

“Penso che sia un’occasione veramente importante – dichiara il Presidente federale Andrea Marcon – dopo l’esclusione della Nazionale di baseball dal Super Round dell’ultimo Europeo, subito ci siamo seduti con Mike (Piazza) e Guido (Poma) per individuare i problemi e le azioni necessarie per la ripartenza del programma e gli obiettivi del nuovo ciclo, che sono poi stati subito dopo ancora più indirizzati, vista la decisione del CIO di reinserire le discipline del diamante nel programma di Los Angeles”.

Poi ancora: “Club Italia LA28 è il brand che identifica il programma di sviluppo degli atleti che ha lo scopo di qualificare le nostre Nazionali per i Giochi del 2028, essenzialmente attraverso la creazione di opportunità di preparazione e gioco ad alto livello prima, dopo e, quando possibile, durante la stagione, ampliando il numero di mesi, di turni alla battuta e di riprese giocate per i ragazzi e le ragazze che questa qualificazione saranno chiamati a conquistarla sul campo. Si parte dal baseball, che ha un 2024 interlocutorio dal punto di vista degli impegni ufficiali, ma che presenta comunque l’occasione della Haarlem Baseball Week, senza dimenticare l’Europeo U18. Un po’ diverso il discorso per il softball, visto l’impegno Mondiale in casa e l’Europeo di settembre, ma lo stesso tipo di programmazione è già in atto anche per le ragazze. Ovviamente, nell’uno e nell’altro caso – sottolinea il Presidente FIBS – i gruppi di lavoro sono assolutamente aperti e lontani dall’esser definiti. Cammin facendo ci saranno opportunità per ciascuno di mettersi in luce ed entrare in squadra”.

I convocati

1 Adorni Tommaso (OF) 11/03/2004 CROCETTA BASEBALL CLUB

2 Angioi Gabriele (IF) 07/03/2001 1949 PARMA BASEBALL CLUB

3 Annunziata Nino Andres Antonio (C) 05/12/2005 ACADEMY OF NETTUNO B.C.

4 Battioni Tommaso (UT) 04/05/2000 1949 PARMA BASEBALL CLUB

5 Bellucci Attilio (P) 08/08/2005 ACADEMY OF NETTUNO B.C.

6 Cherubin Federico Francesco (P) 11/07/2005 CRAZY SAMBONIFACESE BASEBALL SOFTBALL

7 Cinelli Niccolò (OF/C) 16/10/2002 BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952

8 Doba Ion (P) 09/04/2002 MACERATA ANGELS

9 Gamberini Samuele (IF) 13/08/2003 UNIPOLSAI FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

10 Giacomini Tommaso (C) 12/02/2003 UNIPOLSAI FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

11 Laise Alessandro (IF) 13/03/2005 CROCETTA BASEBALL CLUB

12 Marelli Matteo (P) 27/02/2006 BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO

13 Montanari Davide (P) 28/11/2004 JUNIOR PARMA BASEBALL CLUB

14 Nepoti Riccardo (P) 08/06/2004 BOLOGNA ATHLETICS

15 Piccini Filippo (OF) 14/10/2002 BASE BALL CLUB GROSSETO

16 Pomponi Francesco (P) 08/05/2002 SAN MARINO BASEBALL CLUB

17 Ragionieri Marco (C) 21/03/2004 OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB

18 Sabatini Filippo (P) 02/03/2007 ACADEMY OF NETTUNO B.C.

19 Taschin Giacomo (P) 03/09/2006 BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO

20 Verzin Pietro (P) 19/11/2005 CRAZY SAMBONIFACESE BASEBALL SOFTBALL

21 Virgadaula Federico (P) 14/07/2000 CODOGNO BAS. ’67

22 Zazza Manuel (IF) 20/07/2005 ACADEMY OF NETTUNO B.C.

23 Zingarelli Edoardo (P) 30/04/2004 CANAVESE BASEBALL & SOFTBALL /GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C.