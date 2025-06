Novità in casa degli azzurri: fumata bianca in arrivo per il nome del prossimo ct della nazionale italiana

Trambusto a Coverciano. Dopo un K.O. subito dai norvegesi, l’allenatore ex campione d’Italia 22/23 Luciano Spalletti, è costretto a fare i bagagli e salutare gli azzurri. Una lunga conversazione con il presidente della FIGC Gravina è servita alla separazione consensuale tra la nazionale e l’allenatore certaldese.

Con Spalletti via, il nome il pole position era quello di Claudio Ranieri. Ma, da uomo d’onore qual è, rifiuta gentilmente l’offerta dopo la parola data alla dirigenza dei capitolini. Gravina ha già più volte ribadito che ciò che gli interessa maggiormente, aldilà dei nomi, è un progetto. Un vero progetto. Progetto che forse ha finalmente trovato il suo leader.

Italia, il nome in pole position per la panchina

Grinta. Determinazione. Progetto. Sono queste le parole che devono caratterizzare il nuovo ct italiano. Dopo lo spiacevole evento vissuto contro la Norvegia, l’Italia ha bisogno di rinascere. E per arrivare in alto e sognare il Mondiale, Buffon (capo delegazione dell’Italia) insieme alla federazione, pensa ad un nome: quello di Gennaro Gattuso.

E così come riferito da Michele Criscitiello sul suo account X, quel nome è proprio quello di Gennaro Gattuso, fortemente voluto dall’ex portiere bianconero. Attualmente ci sarebbe un incontro in corso tra i due a Roma e nella giornata di domani dovrebbe esserci l’incontro definitivo con il presidente Gabriele Gravina.