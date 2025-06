Panchina Juventus: le ultime notizie che arrivano dalla dirigenza sul futuro del tecnico croato Igor Tudor.

Con Igor Tudor alla guida, la Vecchia Signora riesce a qualificarsi in Champions League e si prepara adesso ad affrontare la competizione estiva del Mondiale per Club. Parallelamente, la società bianconera si muove verso il mercato estivo ma, soprattutto verso la scelta definitiva dell’uomo in panchina.

Dopo la vittoria del campionato, l’allenatore salentino Antonio Conte decide di rimanere ancora tra i partenopei. E sfuma anche l’idea Gian Piero Gasperini che stringe la mano a Claudio Ranieri e veste il giallorosso. A questo punto tutta la dirigenza, come se fosse un segno del destino, capisce che forse lasciare il certo per l’incerto non è la cosa migliore da fare.

La Juventus ha deciso: la scelta definitiva sulla panchina

Proprio così, guardarsi intorno a volte non serve, se ciò di cui abbiamo realmente bisogno lo troviamo a portata di mano. Con l’appoggio del nuovo direttore generale Comolli e dello storico Giorgio Chiellini, tutta la società bianconera condivide la stessa idea e ciò che vuole è confermare il progetto iniziato.

Come rivela Fabrizio Romano sul suo account X, l’accordo con Igor Tudor è stato trovato. La Juventus ha infatti deciso di continuare il suo percorso con il tecnico croato. A Torino si attende la firma entro il venerdì di questa settimana. E al tavolo un accordo valido fino a Giugno del 2027.