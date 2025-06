La rete di Tommaso Baldanzi decide la sfida d’esordio all’Europeo Under 21 per i ragazzi di Nunziata. Desplanches para un rigore a Munteanu.

Grazie ad una rete del romanista Tommaso Baldanzi nel primo tempo l’Italia ha battuto 1-0 la Romania nel suo esordio nel gruppo A dell’Europeo di calcio Under 21, giocata a Trnava (Slovacchia). Nel pomeriggio, a Bratislava, la Spagna ha sconfitto 3-2 i padroni di casa.

