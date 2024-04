L’Italia sogna sei squadre in Champions League: ecco cosa deve accadere

L’Italia avrà almeno cinque squadre alla prossima Champions League. Già, almeno. Perché se ormai manca solo l’aritmetica per suggellare uno dei primi due posti del ranking Uefa stagionale per Nazione (l’Italia ha oltre il 99% di possibilità di arrivarci), i risultati d’andata dei quarti di finale di Europa League fanno pensare ad una suggestione che sino a qualche giorno fa era difficile anche azzardare: sei squadre italiane nella prossima super Champions League che partirà il prossimo anno.

LA SITUAZIONE

Già la prossima settimana, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, Europa League e Conference League, il Bel Paese potrà avere la certezza aritmetica di avere cinque squadre nella prossima edizione della Champions League. Una vittoria della Fiorentina, con conseguente passaggio del turno, e una non sconfitta dell’Atalanta uniti ai punti di Roma-Milan che in ogni caso arriveranno, l’Italia sarà certa. Ma anche se non dovessero arrivare questi risultati, il verdetto è solamente rimandato alle semifinali visto che Inghilterra e Germania, inevitabilmente, si toglieranno punti tra di loro, Dunque appurata questa situazione, si fa largo una possibilità remota ma che dopo ieri comincia a prendere forza: sei squadre italiane alla prossima Champions League.

IL REGOLAMENTO

Il regolamento Uefa, con le nuove competizioni che partiranno il prossimo anno, di fatto non hanno limiti sul numero di squadre della stessa nazione che possono prendere parte ad una stessa competizione (con il regolamento attuale invece c’era il limite di cinque per la Champions League). Quindi se l’Italia qualificherà (come ormai è quasi certo) le prime cinque del campionato alla prossima Champions League e se dalla sesta in giù una squadra dovesse vincere l’Europa League ecco che si compierebbe un vero e proprio miracolo sportivo.

LO SCENARIO IPOTETICO

Al momento la Roma è quinta e l’Atalanta è sesta (seppur con una partita in meno, quella con la Fiorentina). Con l’Atalanta che, dopo la meravigliosa vittoria per 3-0 in casa del Liverpool, è ben avviata verso le semifinali (dove affronterebbe la vincente di Benfica-Marsiglia, 2-1 all’andata), anche la Roma è favorita per centrare le semifinali dopo lo 0-1 di San Siro. Se una delle due squadre italiane dovesse vincere l’Europa League e classificarsi dal sesto posto in giù in campionato, ecco che il Bel Paese porterebbe addirittura sei squadre alla prossima Champions League. Sogno o utopia? Dopo ieri parlarne non è più vietato.