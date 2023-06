Italia-Corea del Sud: data, orario e diretta tv semifinale Mondiale U20

Sarà Italia-Corea del Sud la semifinale del Mondiale Under 20 che vedrà impegnata la squadra di Nunziata che insegue il sogno della finale. Dopo la vittoria rotonda sulla Colombia, Baldanzi e compagni hanno guardato il quarto di finale fra Nigeria e Corea del Sud, partita in cui hanno avuto la meglio i coreani con il risultato di 1-0 grazie alla rete all’alba dei supplementari di Choi. Ora la sfida fra Italia e Corea sarà in programma il prossimo giovedì 8 giugno alle 23.00. Diretta sulla RAI.