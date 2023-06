Pagelle Pescara-Foggia 5-6 d.c.r: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Il Foggia passa in finale contro il Lecco dopo una gara clamorosa e ricca di entusiasmo contro il Pescara. La partita porta avanti sempre il Pescara, ma i rossoneri non demordono e riacciuffano la partita in extremis sia nei minuti di recupero dei tempi regolamentari, sia nei supplementari con la rete di Markic. Questo il tabellino e le pagelle.

PESCARA (4-3-3): D’Aniello 6; Cancellotti 6, Brosco 6.5, Boben 6.5, Gozzi 6; Rafia 6, Aloi 6, Kraja 6 (22′ st Mora 6); Merola 6.5 (42′ st Desogus 6.5), Lescano 6 (22′ st Vergani 5.5), Cuppone 7 (22′ st Delle Monache 6). In panchina: Sommariva, Plizzari, Milani, Crescenzi, Palmiero, Gyabaa, Kolaj, Pellacani, Mesik, Ingrosso, Germinario. Allenatore: Zeman 6.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso 6; Leo 6, Di Pasquale 6.5 (13′ pts Rutjens 6.5), Rizzo 7; Bjarkason 6 (11′ st Garattoni 6.5), Frigerio 6.5 (50′ st Markic 7), Petermann 6 (1′ st Vacca 6.5), Schenetti 6.5 (13′ pts Odjer 6), Costa 6.5 (30′ st Iacoponi 6.5); Peralta 6.5 Ogunseye 6. In panchina: Raccichini, Capogna. Allenatore: Rossi 6.5. ARBITRO: Monaldi di Monza 7. RETI: 2′ pt Cuppone, 51′ st Rizzo, 6′ pts Desogus, 10′ sts Markic.

SEQUENZA RIGORI: Markic (F) gol, Mora (P) gol, Garattoni (F) fuori, Cancellotti (P) fuori, Ogunseye (F) fuori, Rafia (P) gol, Peralta (F) gol, Aloi (P) parato, Vacca (F) gol, Vergani (P) gol, Rutjens (F) gol, Desogus (P) fuori.

NOTE: terreno in buone condizioni. Ammoniti Di Pasquale, Vacca, Sommariva, Mora e Brosco. Al 25′ st gol annullato dal Var un gol a Merola per fuorigioco. Spettatori 20.066, ospiti 578, per un incasso di 223.797,50. Recupero: 0′ pt, 7′ st, 3′ pts, 2′ sts.