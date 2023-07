Italia campione Under 19, Bollini: “Merito dei ragazzi, ma anche della struttura della federazione”

Alberto Bollini è uno degli artefici del trionfo dell’Italia under 19 all’Europeo di categoria. Dopo la vittoria in finale sul Portogallo, il tecnico può festeggiare un’altra vittoria di prestigio dopo il Torneo 8 Nazioni 2022 vinto con l’Under 20 e i due Scudetti con la Lazio Primavera. “Alla base di questa vittoria c’è un grande lavoro della Federazione, su tutti Maurizio Viscidi – spiega Bollini – C’è la filiera del Club Italia che costruisce squadre a partire dall’Under 15, creando giocatori in grado di crescere e maturare per le categorie superiori. Ovviamente però in primis è merito dei ragazzi e dello staff, del lavoro di tutti loro. Stasera hanno vinto anche tutti i tecnici che hanno fatto crescere questi ragazzi nel corso degli anni. Ringrazio anche la Federazione e il presidente Gravina, che ci è sempre vicino con una struttura organizzativa davvero importante.”