Pallanuoto, Mondiali Fukuoka 2023. Italia-Francia 13-6, Campagna: “Reazione da grande squadra, ma inizio troppo passivo”

Il ct del Settebello, Sandro Campagna, ha commentato l’esordio dell’Italia della pallanuoto maschile nel Mondiale di Fukuoka 2023. Gli Azzurri hanno battuto la Francia 13-6, al termine di un match che nei primi minuti ha visto i transalpini in vantaggio anche di due reti prima della reazione da parte dell’Italia.

Ai microfoni di RaiSport, il commissario tecnico ha così analizzato quanto visto in vasca: “Abbiamo avuto una reazione da grande squadra e abbiamo dimostrato di saper soffrire, all’inizio ci hanno aggredito e ci hanno messo in difficoltà – spiega Campagna – Anche la condizione sta crescendo rispetto alla preparazione, ho visto delle belle strappate. Allo stesso tempo però abbiamo iniziato con troppa passività, specie quando eravamo a zona. Adesso abbiamo due partite importanti contro Canada e Cina, vogliamo vincerle giocando bene per dare spazio a tutti e accedere direttamente ai quarti di finale.”