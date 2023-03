Inter, Zanetti: “Speriamo nella semifinale di Champions, superare il Benfica sarebbe una gran cosa”

Javier Zanetti ha commentato a Madero Sports la situazione attuale in casa Inter, sia sotto il punto di vista degli infortuni che per il proseguo della stagione. Bastoni, Gosens e Dimarco proseguono con le terapie e col lavoro personalizzato, solo terapie per Milan Skriniar. De Vrij invece è stato convocato dalla nazionale olandese per sostituire De Ligt.

“È stato un anno complicato in campionato, il Napoli sta facendo un torneo straordinario, sbaglia molto poco”, dichiara Zanetti. “Ci sta mancando continuità ma abbiamo vinto la Supercoppa meritatamente, siamo in semifinale di Coppa Italia e abbiamo la chance di arrivare in semifinale di Champions. Se mi piacerebbe il derby o il Napoli in semifinale? Mi piacerebbe giocarla, poi quando ci saremo ci penseremo. Superare il Benfica sarebbe una gran cosa, sarà difficile, ma si doveva prevedere che in queste circostanze ti potesse toccare una squadra difficile, la Champions è una competizione di dettagli ma ho fiducia che si possa preparare al meglio la sfida e andare avanti”.