Premier League 2022/2023: De Zerbi nei quattro allenatori che si contenderanno il miglior tecnico del mese di marzo

La Premier League assegnerà ad aprile il solito premio dell’allenatore del mese. Per quanto riguarda il mese di marzo i quattro candidati sono Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, che si giocherà il trofeo di miglior tecnico del mese con Arteta, alla guida della capolista Arsenal, Guardiola del Manchester City e Emery che ha risollevato il suo Aston Villa dopo un brutto inizio di campionato.

Your shortlist for @BarclaysFooty Manager of the Month ⬇️

👔 Mikel Arteta

👔 Roberto De Zerbi

👔 Unai Emery

👔 Pep Guardiola

Vote now ➡️ https://t.co/1aODPuEuVd#PLAwards pic.twitter.com/1CiggrY8W8

— Premier League (@premierleague) March 23, 2023