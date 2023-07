Inter, Satriano in prestito al Brest

Dopo l’esperienza in prestito all’Empoli, per Satriano sono stati pochissimi i giorni del ritorno all’Inter, club titolare del cartellino dell’attaccante. Infatti, il classe 2001 è tornato a Milano solo per via di passaggio, visto che Marotta ed Ausilio hanno chiuso il suo passaggio, sempre in prestito, in Francia, al Brest.

A comunicare il passaggio in prestito di Satriano al Brest è stata l’Inter con un comunicato ufficiale. Altro prestito dunque per l’attaccante, reduce dall’ottima stagione all’Empoli di Zanetti chiusa dopo sei mesi in Toscana.