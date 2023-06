Inter, dalla risposta a Fognini allo scambio di battute con Barella: Brozovic prepara l’addio

Un addio che si sta preparando per uscire e che lascerà tristi più di qualche interista. Infatti Marcelo Brozovic ha rappresentato per l’Inter un simbolo della rinascita e delle vittorie degli ultimi anni. Ora, l’accordo con l’Al Nassr sembra imminente e quindi Milano diventerà, per il croato, la seconda casa che però verrà messa in second’ordine rispetto al fascino (soprattutto economico) dell’Arabia.

Sui social, Marcelo Brozovic pare stia preparando un lento addio che lascerà sicuramente un certo dispiacere al centrocampista stesso. Infatti, su Instagram per Brozovic è stata una mattinata molto “intensa”: prima è arrivata la risposta a Fabio Fognini su una sua storia con una foto che ritraeva il figlio e con un: “Rafi (il figlio, ndr) è pronto a firmare” . Poi dopo è stato il tempo di una stories in cui Brozovic ha taggato Barella; dopo un’ora poco più il centrocampista italiano ha risposto pubblicamente all’amico, quasi ex suo compagno, con: “Sempre alla tua destra“, la risposta divertita del centrocampista sardo, con tanto di cuori nerazzurri. Un addio meditato che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.