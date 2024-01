Inter-Lazio 3-0, Inzaghi: “Risultato stretto per quanto visto”

“I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo fatto un’ottima partita approcciando subito bene. Abbiamo fatto veramente una grande gara, raggiunto la finale che volevamo, e dovremo cercare, in questi due giorni e mezzo che mancano, di recuperare le energie perché con il Napoli sarà una finale molto molto difficile”. Queste le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la netta vittoria contro la Lazio in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad: “Non avevamo mai fatto una finale in due partite, ci adeguiamo e ci prepariamo come abbiamo preparato la gara stasera. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché mi sono divertito veramente a guardarli”.

E ancora: “Nel primo tempo per quello che si era visto il risultato di 1-0 era stretto, ma alla fine abbiamo vinto 3-0 prendendo un palo, una traversa e creando tante occasioni. Dimarco? È stato bravissimo, ma quando fai una partita del genere sarebbe riduttivo pensare solo a lui, tutti quelli che sono entrati hanno fatto benissimo. Adesso sappiamo che dobbiamo fare l’ultimo passo lunedì”.