Pagelle Sampdoria-Parma 0-3, voti e tabellino Serie B 2023/2024

Le pagelle con i voti e il tabellino di Sampdoria-Parma 0-3, anticipo della ventunesima giornata della Serie B 2023/2024. Al “Ferraris” arriva l’ennesima vittoria esterna per gli emiliani di Fabio Pecchia, che dominano e si portano almeno per una notte a +7 sulle dirette rivali in classifica. Pesantissimo uno-due in chiusura di primo tempo con il rigore di Man e il gol di Mihaila, poi nella ripresa Estévez chiude i conti. Si apre un nuovo periodo di crisi per la Sampdoria di Pirlo, che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato disputate. Di seguito i nostri voti ai protagonisti del match.

LA CRONACA DEL MATCH

Le pagelle

SAMPDORIA: Stankovic 5.5; Stojanovic 5.5 (dal 61′ Alvarez 5.5), Ghilardi 5, Gonzalez 4.5, Murru 5 (da. 61′ Barreca 5.5); Ricci 5 (dal 60′ Askildsen 5.5), Yepes 5.5, Giordano 5.5; Verre 5, Depaoli 6.5; De Luca 5 (dal 77′ Ntanda sv). All. Pirlo 5

PARMA: Chichizola 6.5; Delprato 5.5, Balogh 6, Osorio 6, Di Chiara 5.5; Sohm 6 (dal 74′ Hernani 6), Estevez 6.5; Man 7.5 (dal 85′ Partipilo sv), Bernabè 7 (dal 85′ Cyprien sv), Mihaila 7 (dal 67′ Benedyczak 6); Bonny 6 (dal 67′ Charpentier 6.5). All. Pecchia 7

Arbitro: Feliciani 5.5

Ammoniti: Verre, Chichizola

Marcatori: 41′ rig. Man, 44′ Mihaila, 70′ Estévez

Recupero: 3′ pt, 3′ st