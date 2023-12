Inter, l’agente di Lautaro sul rinnovo: “Stiamo parlando tutti i giorni”

Sembra essere tempo di rinnovo in casa Inter per il capitano Lautaro Martinez. Nella giornata di ieri l’ad Giuseppe Marotta ha affermato che il nuovo accordo dovrebbe essere ufficializzato nel giro di un mese. Parole che trovano conferma nelle dichiarazioni al portale Numero-Diez.com di Alejandro Camano, il procuratore del Toro: “Parliamo tutti i giorni con l’Inter, abbiamo una solida e grandiosa relazione con loro. Questo va avanti da anni perché sono procuratore anche di Hector Cuper e quindi ho avuto modo di parlare con la società nerazzurra da tantissimo tempo“.

Il procuratore ha poi proseguito: “Lautaro è molto felice di stare all’Inter e parliamo di tutto, il rapporto è molto vivo. Ma non posso dire ‘domani vado per la firma’ perché per ora stiamo parlando giorno dopo giorno e le cose procedono bene. Quello che posso dirti per ora è questo: lui è molto felice e dobbiamo lavorare affinché il suo futuro sia legato a quello dell’Inter. Però, per adesso, tranquillità“.