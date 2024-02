Inter-Juventus, nerazzurri favoriti nelle quote. E un italiano su due scommette sulla squadra di Inzaghi

Domenica sera San Siro sarà il palcoscenico dell’atteso big match che tutti ormai attendono da settimane, il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Dopo qualche anno, quest’eterna rivalità torna ad avere rilevanza in ottica Scudetto, con i nerazzurri che però arrivano con un punto di vantaggio e una partita da recuperare. La squadra di Inzaghi è favorita, con l’’1′ dato a 1,83 su Planetwin365. Lo scenario in cui la Juventus si porta a casa 3 punti è invece dato 4,45. Sbilanciate a favore di Inzaghi anche le valutazioni dei tifosi, che in una giocata su due hanno scelto Lautaro e compagni. L‘argentino, capocannoniere del campionato, a segno apre le previsioni sui gol a quota 2,50 su Better, mentre il serbo si gioca a 3,75. Occhi puntati anche sui possibili risvolti disciplinari della partita: l’intervento del Var pagherebbe 3,40, il rigore per una delle due squadre è a 2,75. Di fronte, infine, ci saranno le due migliori difese del campionato, con i betting analyst che dunque premiano l’Under 2,5 a 1,65 contro il 2,11 dell’Over.