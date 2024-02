Slittino, CdM doppio: terzo posto per Rieder e Kainzwaldner ad Altenberg

Terzo posto per la coppia azzurra composta da Ludwig Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio di Coppa del mondo di slittino di Altenberg. A trionfare sono stati – con il tempo di 1’24″991 – gli austriaci Gatt/Schoepf, capaci di precedere per 8 millesimi ai compagni di squadra Steu/Kindl. Sul gradino più basso del podio proprio il duo italiano, staccato di 125 millesimi ma protagonista di due manche solide. Prova positiva anche per l’altra coppia tricolore, formata da Ivan Nagler e Fabian Malleier, che grazie al secondo tempo nella seconda manche è risalita fino al quinto posto (a 346 millesimi dalla vetta). Solo tredicesimi, infine, Rieder/Gufler, a 858 millesimi dai leader.