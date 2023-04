Inter-Juventus, Adani: “Allegri un dead man walking”

“Una partita indecente, da togliere il segnale all’estero”. Senza messe misure il commento di Daniele Adani alla Bobo Tv sulla sfida di semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Poi nuove critiche al tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri: “E’ finita 1-0 perché l’Inter nel secondo tempo quasi non ha più giocto mettendosi bassa, altrimenti poteva finire 4-0. Allegri è un Dead man walking. Simone Inzaghi in confronto a lui è Johan Cruijff. Gianni Agnelli si rivolta nella tomba. Non puoi dire “li facciamo arrivare sesti”, se non hai obiettivi il tuo diventa non far vincere gli altri.