F1 GP Azerbaigian, Horner: “Russell ha buttato fuori Verstappen, normale la rabbia di Max”

“In curva-3 Russell ha buttato fuori Verstappen, la fiancata era seriamente danneggiata. Max era comprensibilmente arrabbiato e ha voluto far valere la sua idea. Ovviamente la sua macchina era compromessa, non ha potuto essere veloce come poteva“. Lo ha detto a Sky il Team Principal della Red Bull, Christian Horner dopo la prima Sprint Race della stagione 2023 della F1 a Baku e a proposito delle scintille tra i due piloti. E su Perez: “Sergio ha guidato splendidamente, usando la zona DRS in maniera perfetta per superare Leclerc. Una volta presa la vetta, ha sfruttato alla perfezione il vantaggio che abbiamo sulla gestione degli pneumatici, visto che la Ferrari ha avuto un grosso degrado nell’ultima parte della Sprint Race. Un aspetto da tenere a mente per la gara di domani“.