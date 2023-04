Sport in tv sabato 29 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di sabato 29 aprile. Un week end di fuoco da calcio ai motori, e che Sportface.it vi permetterà di seguire con dirette, approfondimenti e parole dei protagonisti. Giorno di qualifiche in MotoGP e la nuova sprint race in Formula 1 a Baku. Poi occhi puntati sul grande tennis sulla terra rossa di Madrid. Senza dimenticare la Serie A e il big match Roma-Milan. Ma non solo. Anche basket, volley, ciclismo, rugby, tiro a volo, arrampicata sportiva, scherma, pentathlon. Sono i piatti forti di un menu da seguire. Ecco i dettagli.