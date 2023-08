Inter, Inzaghi: “Sono soddisfatto, abbiamo grandi responsabilità”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei nerazzurri, che hanno vinto in casa del Cagliari 2-0: “Siamo stati molto bravi a interpretare la partita bene fin dal primo minuto, il Cagliari aveva fatto molto bene all’esordio e giocavano la prima davanti al proprio pubblico. Dovevamo fare una partita organizzata, da questo punto di vista siamo stati perfetti. Thuram è stato bravissimo, si è messo a lavorare seriamente, capisce il gioco. Sono soddisfatto, stasera avrebbe meritato il gol. Sono due anni che sono all’Inter, sono contento di essere in questa grande società. Sappiamo che abbiamo grandissime responsabilità, ma sono soddisfatto di quanto fatto. Sappiamo che abbiamo perso tanti giocatori, abbiamo cambiato tanto. Il cambiamento è innegabile, ma sembra di vedere un’Inter organizzata, è un bellissimo segnale”

Nomina poi diversi giocatori, tra cui Lukaku: “Lukaku? La Roma ha fatto un ottimo acquisto, è un bene per il calcio italiano, è un giocatore che tutti conosciamo. Sono contento per il calcio italiano, acquista un grande calciatore. Io sono soddisfatto di tutti i giocatori che ho, spero possano darci tante soddisfazioni. Lautaro? Si cala alla perfezione nel modo che abbiamo di interpretare il nostro calcio, sta continuando in crescendo“.