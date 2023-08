Us Open 2023, programma e italiani in gara oggi lunedì 28 agosto

Archiviato il tabellone di qualificazione, è tempo di main draw a Flushing Meadows, dove si disputano gli Us Open 2023, quarto e ultimo Slam della stagione. In quel di New York scenderanno subito in campo cinque tennisti italiani, a caccia del pass per il secondo turno e determinati a proseguire il loro cammino nella Grande Mela. Occhi puntati dunque su Lorenzo Musetti, che sfida il qualificato Droguet, Elisabetta Cocciaretto, anche lei opposta ad una qualificata (Juvan), Jasmine Paolini, che affronta la più quotata Ostapenko, Stefano Travaglia, il quale ha di fronte il beniamino di casa Paul, e infine Marco Cecchinato, chiamato all’impresa contro Safiullin. Di seguito il programma di lunedì 28 agosto con gli italiani in gara.

COURT 17: Terzo match dalle 17.00 – Paul vs Travaglia

COURT 13: Secondo match dalle 17.00 – Musetti vs Droguet

COURT 13: Quarto match dalle 17.00 – Ostapenko vs Paolini

COURT 4: Secondo match dalle 17.00 – Juvan vs Cocciaretto

COURT 15: Terzo match dalle 17.00 – Safiullin vs Cecchinato