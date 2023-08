Inter, è il giorno di Audero e di Samardzic: visite e firme per entrambi

L’Inter negli ultimi giorni di mercato sta intensificando la chiusura dei colpi di mercato. Dopo l’arrivo di Samardzic, arriveranno anche le ufficialità di altri due colpi: è fatta con la Sampdoria per Audero ed anche con l’Udinese per il centrocampista che arriverà in prestito oneroso più il cartellino del giovane Fabbian.

Il centrocampista serbo ed il portiere ex Juventus stanno infatti svolgendo le visite mediche di rito prima di recarsi nella sede del club nerazzurro per la firma sul contratto. Samardzic è stato il primo ad uscire dalla sede milanese del Coni per salutare i tifosi presenti, arriva all’Inter dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto. Audero sta svolgendo le visite, invece, in questi minuti.