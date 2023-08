Milner: “De Zerbi farà tanta strada. E’ come Klopp”

Piovono elogi dal mondo del calcio per il nostro Roberto De Zerbi che è pronto a partire con la sua nuova meraviglia del Brighton. A parlare dell’ex tecnico del Sassuolo è stato James Milner, ex giocatore di City e di Liverpool ora nella stessa squadra del tecnico italiano, che al The Athletic, ha speso solo parole di elogio verso De Zerbi.

Queste le parole di De Zerbi: “Mi sto davvero divertendo con De Zerbi. È ovviamente un top manager, il modo in cui svolge il suo lavoro, il livello dei dettagli, la personalità che mostra, la fame, il desiderio, quanto è coinvolto con i giocatori è fantastico da vedere. Sono stato fortunato a lavorare con alcuni allenatori straordinari nella mia carriera, alcuni anche meno bravi. Lavorare con Jurgen, che è uno dei migliori, per il tempo che ho trascorso a Liverpool… Questo è ciò che mi ha entusiasmato e convinto anche nel venire qui: lavorare con questo manager. È già un top manager e migliorerà solo. Voglio continuare ad imparare, continuare a diventare un giocatore migliore ed espandere la mia conoscenza ed esperienza il più possibile. Sono simili con Klopp. Vedere il proprio allenatore che corre e salta sulla linea laterale e che vuole essere lì in campo con te. È una cosa importante quando vedi il tuo manager mostrare quel tipo di emozione e quella voglia di vincere. Vuole essere là fuori con te e sente così da vicino il calcio. È bello sapere che sono lì con te. Questa è una cosa che gli accomuna“.