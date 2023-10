Inter, Dimarco: “Il mio sogno è diventare una bandiera di questo club”

In esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato Federico Dimarco, simbolo dell’Inter di Simone Inzaghi. L’esterno, tra i più ambiti nel contesto europeo, ha voluto sottolineare il suo senso di appartenenza verso i colori nerazzurri che, per quanto gli riguarda, vorrebbe portare in alto nel futuro prossimo.

Dimarco a Sport Mediaset: “Stiamo facendo bene, possiamo fare ancora meglio. Per le rivali dello Scudetto metto sicuramente il Napoli perché ha vinto l’anno scorso, poi ci sono Milan e Juve, lotteremo tutti fino alla fine per l’obiettivo. Spero di diventare una bandiera, è il mio sogno, il mio sogno è giocare nell’Inter e non vedo alcun problema da qui in avanti“.