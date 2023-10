Francia, Deschamps: “Thuram può migliorare, Pavard ora ha difficoltà come terzino”

“Thuram è ancora giovane, ha tante possibilità di migliorare. Gli ho detto che un attaccante ed è in Italia per segnare i gol. È quello che misura quanto sia efficace. È veramente posizionato bene, ha tanta libertà nel 3-5-2 dell’Inter”. In conferenza stampa, il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato di due giocatori dell’Inter convocati nei Bleus e dopo essersi concentrato su Thuram è la volta di Pavard: “Tra lui e Koundé quello che viene schierato al centro è Pavard, lui ora ha più difficoltà a fare il terzino. Ci ha giocato ogni tanto, ma ultimamente no. Koundé invece lo fa da un po'”.