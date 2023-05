Inter, delegazione del club ricevuta a Palazzo Madama da La Russa

Una delegazione dell’Inter, formata dal presidente Steven Zhang, dal Vice Presidente Javier Zanetti, dal Ceo Corporate Alessandro Antonello e dal Ceo Sport Giuseppe Marotta, è stata ricevuta a Palazzo Madama da Ignazio La Russa, presidente dell’Inter Club Parlamento. In seguito, la delegazione si è recata nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani per incontrare alcuni parlamentari iscritti all’Inter Club Parlamento, oltre a degli ospiti istituzionali ancora loro tifosi interisti.

“Siamo orgogliosi di sapere che tifosi come voi, che rappresentano la famiglia dell’Inter all’interno del Parlamento italiano, portino la passione per i nostri colori attraverso tutto l’arco politico – ha dichiarato Zhang – In questa stagione abbiamo già vissuto tante emozioni insieme: dopo la conquista della Supercoppa Italiana abbiamo attraversato qualche momento di difficoltà ma abbiamo ritrovato la determinazione e siamo tornati qui a Roma, a giocarci la seconda finale di Coppa Italia consecutiva, oltre che in finale di Champions League. Tutto il nostro impegno è volto a costruire il futuro del Club. Lavoriamo insieme per portare a voi tifosi ancora più grandi emozioni” ha concluso il presidente.