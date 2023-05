Simeone: “Razzismo? Non è un problema del calcio, sono ragazzi che non sanno cosa stanno facendo”

“Questo è un problema molto profondo, parliamo sempre di giovani ragazzi che forse non sanno nemmeno cosa stanno facendo. Ecco perché c’è una grande opportunità. Quelli che non vogliono vivere in modo diverso devono essere puniti. Siamo tutti disposti ad aiutare ma non è un problema del calcio, è un problema sociale”. Lo ha detto l’allenatore dell‘Atletico Madrid, Diego Simeone, intervenendo sullo scandalo razzismo in Spagna: “Sono ragazzi che a volte non sanno cosa stanno facendo. La Spagna non è assolutamente un Paese razzista. Dobbiamo stare attenti perché certi concetti passano dallo stadio alle strade. Dobbiamo educare i giovani perché loro sono il futuro”.