Moto2, qualifiche Gp Portogallo 2023: risultati e griglia di partenza, Salac in pole. Vietti quarto

I risultati e la griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo di Moto2, primo appuntamento con il Motomondiale 2023. La pole position è stata conquistata dal ceco Filip Salac con la Kalex del Team Gresini. Alle sue spalle Aron Canet su Kalex del Team Pons e Pedro Acosta sempre su Kalex ma del Team Red Bull KTM Ajo. Quarto posto per il migliore degli italiani: si tratta di Celestino Vietti, che in gara dovrà scontare una penalità di due long lap. Ottavo posto per l’altro italiano capace di accedere al Q2, ovvero Tony Arbolino.

La griglia di partenza della Moto2