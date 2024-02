Inter, Ausilio sul rinnovo di Lautaro: “C’è fiducia, è in corso una normale negoziazione. Si arriverà a un accordo”

In casa Inter tiene banco la questione riguardante il rinnovo di contratto del capitano Lautaro Martinez, e il direttore sportivo Piero Ausilio ne parla con i giornalisti a margine della presentazione a Milano del 19º torneo Amici dei Bambini: “Se l’ha detto lui, non vedo perché non debba confermarlo io. Sicuramente c’è fiducia, ma soprattutto la stessa intenzione: entrambe le parti vogliono allungare questo rapporto. È normale che c’è una negoziazione in corso: come in tutte le cose ci vuole pazienza, ma sono sicuro che si arriverà ad un accordo che accontenterà entrambe le parti”. Poi si parla anche della prossima sfida di campionato: “La Roma è una squadra molto forte che viene da tre vittorie consecutive. C’è stato un cambio di allenatore e si gioca in uno stadio gremito, ma arriverà una Inter determinata che vuole continuare il suo percorso”.